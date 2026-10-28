NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Littelfuse-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Littelfuse-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Littelfuse-Papier letztlich bei 216,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Littelfuse-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,462 Littelfuse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 177,04 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 27.10.2026 auf 383,00 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 77,04 Prozent.

Littelfuse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at