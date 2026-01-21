NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Littelfuse-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Littelfuse-Aktie letztlich bei 243,82 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41,014 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.01.2026 11 749,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 286,47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,49 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Littelfuse belief sich jüngst auf 7,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at