Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Rentable Littelfuse-Investition?
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Littelfuse-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 254,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,392 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 178,96 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 12.05.2026 auf 456,23 USD belief. Mit einer Performance von +78,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Littelfuse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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