Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Profitabler Littelfuse-Einstieg?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Littelfuse-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Littelfuse-Papier letztlich bei 251,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,976 Littelfuse-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Littelfuse-Papiers auf 336,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 336,20 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,62 Prozent zugenommen.
Littelfuse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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