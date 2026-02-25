NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Littelfuse-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 258,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,868 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 425,81 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 24.02.2026 auf 368,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 42,58 Prozent vermehrt.

Alle Littelfuse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at