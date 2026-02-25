Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Littelfuse-Investition
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 258,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,868 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 425,81 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 24.02.2026 auf 368,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 42,58 Prozent vermehrt.
Alle Littelfuse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!