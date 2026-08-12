NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Littelfuse eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Littelfuse-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Littelfuse-Papier bei 275,57 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investierten, hätten nun 3,629 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 647,02 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 11.08.2026 auf 453,87 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 64,70 Prozent.

Am Markt war Littelfuse jüngst 11,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at