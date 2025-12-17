Littelfuse Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor einem Jahr eingebracht
Am 17.12.2024 wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 243,74 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,103 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 253,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 038,61 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,86 Prozent zugenommen.
Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 6,50 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
