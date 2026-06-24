Littelfuse Aktie

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WKN: 893593 / ISIN: US5370081045

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Profitable Littelfuse-Investition? 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Littelfuse-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 116,04 USD. Bei einem Littelfuse-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,862 Littelfuse-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 402,41 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 23.06.2026 auf 466,96 USD belief. Mit einer Performance von +302,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Littelfuse belief sich jüngst auf 12,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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