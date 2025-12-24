NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Littelfuse-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Littelfuse-Papier letztlich bei 218,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,748 Littelfuse-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 259,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 848,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,49 Prozent angewachsen.

Littelfuse war somit zuletzt am Markt 6,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at