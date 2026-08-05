NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Littelfuse-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Littelfuse-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Littelfuse-Papier bei 255,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,391 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Littelfuse-Papiers auf 466,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +82,37 Prozent.

Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 11,31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at