Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Lohnende Littelfuse-Anlage?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Littelfuse-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 276,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,361 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (454,28 USD), wäre die Investition nun 164,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,01 Prozent vermehrt.
Littelfuse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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