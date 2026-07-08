Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Rentables Littelfuse-Investment?
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen
Littelfuse-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 289,61 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,529 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 962,23 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 07.07.2026 auf 404,36 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 39,62 Prozent gleich.
Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 10,66 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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