NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Littelfuse gewesen.

Littelfuse-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 289,61 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,529 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 962,23 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 07.07.2026 auf 404,36 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 39,62 Prozent gleich.

Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 10,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at