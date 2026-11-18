Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Littelfuse-Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor einem Jahr abgeworfen
Am 18.11.2025 wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 236,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,423 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Littelfuse-Anteile wären am 17.11.2026 160,58 USD wert, da der Schlussstand 379,43 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,58 Prozent angezogen.
Insgesamt war Littelfuse zuletzt 9,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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