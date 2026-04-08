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Littelfuse Aktie

Littelfuse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893593 / ISIN: US5370081045

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Profitabler Littelfuse-Einstieg? 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Littelfuse-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Littelfuse-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Littelfuse-Aktie an diesem Tag 149,72 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,679 Littelfuse-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 343,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 297,56 USD wert. Mit einer Performance von +129,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Littelfuse einen Börsenwert von 8,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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