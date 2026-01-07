Littelfuse Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Littelfuse-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Littelfuse-Aktie an diesem Tag 97,08 USD wert. Bei einem Littelfuse-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,030 Littelfuse-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Littelfuse-Papiers auf 278,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 286,97 USD wert. Mit einer Performance von +186,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Littelfuse zuletzt 6,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
