Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Rentable Littelfuse-Investition?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Littelfuse-Anteile bei 129,36 USD. Bei einem Littelfuse-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,730 Littelfuse-Aktien. Die gehaltenen Littelfuse-Anteile wären am 13.10.2026 3 208,33 USD wert, da der Schlussstand 415,03 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 220,83 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Littelfuse eine Marktkapitalisierung von 10,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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