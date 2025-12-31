Littelfuse Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Littelfuse von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Littelfuse-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Littelfuse-Papiers betrug an diesem Tag 254,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Littelfuse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,393 Littelfuse-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,06 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 30.12.2025 auf 257,35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,06 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Littelfuse belief sich zuletzt auf 6,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
