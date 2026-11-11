NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Littelfuse-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Littelfuse-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 149,20 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Littelfuse-Aktie investierten, hätten nun 67,024 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 383,37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 25 695,04 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 156,95 Prozent.

Der Börsenwert von Littelfuse belief sich jüngst auf 9,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at