NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Littelfuse-Aktie Investoren gebracht.

Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 247,32 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 40,433 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 336,24 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 29.09.2026 auf 428,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,36 Prozent.

Alle Littelfuse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at