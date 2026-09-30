Littelfuse Aktie

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WKN: 893593 / ISIN: US5370081045

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Frühe Anlage 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Littelfuse-Aktie Investoren gebracht.

Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 247,32 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 40,433 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 336,24 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 29.09.2026 auf 428,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,36 Prozent.

Alle Littelfuse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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