NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Littelfuse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Littelfuse-Aktie bei 239,72 USD. Bei einem Littelfuse-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,715 Littelfuse-Aktien. Die gehaltenen Littelfuse-Papiere wären am 10.02.2026 14 560,74 USD wert, da der Schlussstand 349,05 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 560,74 USD entspricht einer Performance von +45,61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Littelfuse eine Börsenbewertung in Höhe von 8,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at