Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Lohnende Littelfuse-Anlage?
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Littelfuse-Aktie bei 239,72 USD. Bei einem Littelfuse-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,715 Littelfuse-Aktien. Die gehaltenen Littelfuse-Papiere wären am 10.02.2026 14 560,74 USD wert, da der Schlussstand 349,05 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 560,74 USD entspricht einer Performance von +45,61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Littelfuse eine Börsenbewertung in Höhe von 8,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!