NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Littelfuse-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Littelfuse-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 114,04 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 87,689 Littelfuse-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 476,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 807,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 318,07 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Littelfuse betrug jüngst 11,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at