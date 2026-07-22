NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Littelfuse-Einstiegs gewesen.

Littelfuse-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 119,67 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Littelfuse-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,356 Littelfuse-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 463,94 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 21.07.2026 auf 414,53 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 246,39 Prozent.

Der Börsenwert von Littelfuse belief sich jüngst auf 10,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at