Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Littelfuse-Performance
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Littelfuse-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Littelfuse-Papier bei 235,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Littelfuse-Aktie investiert, befänden sich nun 4,255 Littelfuse-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 1 532,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360,22 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,29 Prozent angezogen.
Littelfuse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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