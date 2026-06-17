Littelfuse Aktie

Littelfuse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893593 / ISIN: US5370081045

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Frühe Anlage 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Littelfuse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.06.2021 wurde die Littelfuse-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Littelfuse-Aktie bei 249,76 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 40,038 Littelfuse-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.06.2026 18 785,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 469,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,86 Prozent vermehrt.

Am Markt war Littelfuse jüngst 12,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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