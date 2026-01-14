NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren eingebracht

Das LKQ-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,82 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,873 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 33,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 29,05 Prozent vermehrt.

LKQ war somit zuletzt am Markt 8,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at