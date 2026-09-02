NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in LKQ eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden LKQ-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LKQ-Anteile betrug an diesem Tag 31,96 USD. Bei einem LKQ-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,129 LKQ-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,32 USD, da sich der Wert einer LKQ-Aktie am 01.09.2026 auf 24,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,68 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte LKQ einen Börsenwert von 6,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at