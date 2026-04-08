LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Performance unter der Lupe
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,64 USD wert. Bei einem LKQ-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,161 LKQ-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 28,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,06 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,94 Prozent.
LKQ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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