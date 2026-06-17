NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen LKQ-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem LKQ-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das LKQ-Papier bei 54,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,440 LKQ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.06.2026 483,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,24 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 51,62 Prozent.

LKQ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at