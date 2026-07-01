NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LKQ-Aktie gebracht.

Am 01.07.2016 wurde die LKQ-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LKQ-Anteile betrug an diesem Tag 32,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das LKQ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,113 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,97 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 30.06.2026 auf 26,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18,03 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von LKQ belief sich jüngst auf 6,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at