LKQ Aktie

LKQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

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LKQ-Performance im Blick 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in LKQ eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LKQ-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,39 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 29,078 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 772,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete LKQ eine Marktkapitalisierung von 6,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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