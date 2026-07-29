LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Performance im Blick
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LKQ-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,39 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 29,078 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 772,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,77 Prozent.
Jüngst verzeichnete LKQ eine Marktkapitalisierung von 6,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LKQ Corp.
|
30.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)