NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LKQ-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der LKQ-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die LKQ-Aktie an diesem Tag 34,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das LKQ-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,686 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 890,42 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 11.11.2025 auf 31,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,96 Prozent verringert.

LKQ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

