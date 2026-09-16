LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Anlage unter der Lupe
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Der Schlusskurs der LKQ-Anteile betrug an diesem Tag 52,24 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 191,424 LKQ-Aktien. Die gehaltenen LKQ-Papiere wären am 15.09.2026 4 479,33 USD wert, da der Schlussstand 23,40 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,21 Prozent verringert.
Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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