NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LKQ gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Der Schlusskurs der LKQ-Anteile betrug an diesem Tag 52,24 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 191,424 LKQ-Aktien. Die gehaltenen LKQ-Papiere wären am 15.09.2026 4 479,33 USD wert, da der Schlussstand 23,40 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,21 Prozent verringert.

Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at