NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,96 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 333,778 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 174,23 USD, da sich der Wert einer LKQ-Aktie am 04.08.2026 auf 24,49 USD belief. Mit einer Performance von -18,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von LKQ bezifferte sich zuletzt auf 5,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at