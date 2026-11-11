NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in LKQ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.11.2021 wurde die LKQ-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LKQ-Aktie betrug an diesem Tag 57,73 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die LKQ-Aktie investierten, hätten nun 17,322 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 20,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 349,73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 65,03 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für LKQ eine Börsenbewertung in Höhe von 5,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at