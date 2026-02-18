NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LKQ-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das LKQ-Papier bei 39,51 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 253,100 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 228,30 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 17.02.2026 auf 32,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,72 Prozent.

LKQ war somit zuletzt am Markt 8,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at