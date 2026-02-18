LKQ Aktie

LKQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LKQ-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das LKQ-Papier bei 39,51 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 253,100 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 228,30 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 17.02.2026 auf 32,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,72 Prozent.

LKQ war somit zuletzt am Markt 8,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LKQ Corp.

mehr Nachrichten