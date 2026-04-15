LKQ Aktie

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WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

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Lukrative LKQ-Anlage? 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine LKQ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in LKQ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,63 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,021 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 728,08 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 14.04.2026 auf 30,31 USD belief. Damit wäre die Investition um 27,19 Prozent gesunken.

Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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