NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine LKQ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in LKQ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,63 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,021 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 728,08 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 14.04.2026 auf 30,31 USD belief. Damit wäre die Investition um 27,19 Prozent gesunken.

Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at