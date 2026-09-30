NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine LKQ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LKQ-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LKQ-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,54 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 32,744 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LKQ-Aktie auf 23,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 756,71 USD wert. Das entspricht einem Minus von 24,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LKQ belief sich zuletzt auf 5,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at