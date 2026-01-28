LKQ Aktie

LKQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

Frühe Investition 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in LKQ-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das LKQ-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LKQ-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 173,551 LKQ-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 779,24 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 27.01.2026 auf 33,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,21 Prozent verringert.

Der LKQ-Wert an der Börse wurde auf 8,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

