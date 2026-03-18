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LKQ Aktie

LKQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

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Lukrative LKQ-Anlage? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in LKQ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LKQ-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das LKQ-Papier an diesem Tag 42,25 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das LKQ-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,367 LKQ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (29,35 USD), wäre die Investition nun 69,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,52 Prozent verkleinert.

Der LKQ-Wert an der Börse wurde auf 7,48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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