Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Investition im Blick
|
29.04.2026 10:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Logitech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Logitech-Anteile an diesem Tag bei 14,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,803 Logitech-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 76,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 518,91 CHF wert. Mit einer Performance von +418,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Logitech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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