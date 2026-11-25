Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Anlage
|
25.11.2026 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Logitech-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 74,52 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,342 Logitech-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,25 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 24.11.2026 auf 82,90 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 111,25 CHF, was einer positiven Performance von 11,25 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Logitech betrug jüngst 11,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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