NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Logitech eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.10.2025 wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 87,98 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,366 Logitech-Papiere. Die gehaltenen Logitech-Anteile wären am 20.10.2026 1 011,37 CHF wert, da der Schlussstand 88,98 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,14 Prozent angezogen.

Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 12,28 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at