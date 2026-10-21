Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Investment
|
21.10.2026 10:03:28
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 21.10.2025 wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 87,98 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,366 Logitech-Papiere. Die gehaltenen Logitech-Anteile wären am 20.10.2026 1 011,37 CHF wert, da der Schlussstand 88,98 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,14 Prozent angezogen.
Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 12,28 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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