Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Investment
|
27.05.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.05.2016 wurden Logitech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Logitech-Aktie bei 15,15 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66,007 Logitech-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 753,14 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 26.05.2026 auf 87,16 CHF belief. Mit einer Performance von +475,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Logitech bezifferte sich zuletzt auf 12,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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