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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Lohnendes Logitech-Investment? 11.11.2026 10:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Logitech-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Logitech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,70 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hat, hat nun 42,194 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 3 383,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 80,18 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 238,31 Prozent.

Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,89 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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