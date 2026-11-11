Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Lohnendes Logitech-Investment?
|
11.11.2026 10:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Logitech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,70 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hat, hat nun 42,194 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 3 383,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 80,18 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 238,31 Prozent.
Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,89 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SMI startet im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
11.11.26
|SMI aktuell: SMI notiert im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
11.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI notiert im Minus (finanzen.at)
|
11.11.26
|SMI aktuell: SMI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|91,38
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.