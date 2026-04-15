NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Logitech-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 15.04.2023 wurde die Logitech-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 52,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,150 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 428,57 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 14.04.2026 auf 74,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 42,86 Prozent mehr wert.

Logitech war somit zuletzt am Markt 10,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at