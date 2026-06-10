Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Lohnende Logitech-Investition?
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10.06.2026 10:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Logitech-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Logitech-Papier bei 57,00 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,754 Logitech-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,05 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 09.06.2026 auf 89,52 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,05 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 13,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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