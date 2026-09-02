Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Rentables Logitech-Investment?
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02.09.2026 10:03:27
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Logitech-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 61,52 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Logitech-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,625 Logitech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,64 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 01.09.2026 auf 79,14 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 28,64 Prozent vermehrt.
Logitech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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