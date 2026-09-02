Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Logitech-Investment? 02.09.2026 10:03:27

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Logitech-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Logitech-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 61,52 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Logitech-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,625 Logitech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,64 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 01.09.2026 auf 79,14 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 28,64 Prozent vermehrt.

Logitech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

Nachrichten zu Logitech S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Logitech S.A. 84,98 0,66% Logitech S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:12 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen