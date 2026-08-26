NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,34 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investierten, hätten nun 121,448 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 538,50 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 25.08.2026 auf 78,54 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 4,62 Prozent gleich.

Alle Logitech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at