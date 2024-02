NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren bedeutet

Am 21.02.2021 wurde das Logitech-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 104,60 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,602 Logitech-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2024 auf 76,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 353,73 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 26,46 Prozent gleich.

Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 11,94 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at