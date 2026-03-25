Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Lohnendes Logitech-Investment?
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25.03.2026 10:04:44
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Logitech von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Logitech-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 95,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Logitech-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,473 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 72,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 758,90 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 24,11 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Logitech belief sich zuletzt auf 10,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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